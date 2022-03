Rimini, al Teatro degli Atti la storia di Perlasca, giusto tra le nazioni

Eventi

Rimini

| 13:37 - 05 Marzo 2022

Alessandro Albertin in scena (foto Tommaso Le Pera).



Una storia straordinaria che nasconde una morale tanto semplice quanto non scontata. “Davanti a qualcosa di terribile si può reagire in due modi: commentare la cosa, oppure occuparsi della cosa. A commentare siamo capaci tutti. Per occuparsi di un problema e risolverlo, serve la volontà di farlo”. In queste note di regia è sintetizzata la lezione di umiltà e coraggio, quanto mai attuale, di Giorgio Perlasca, “Giusto tra le nazioni”, a cui è dedicato lo spettacolo che il Teatro de "Gli incamminati" mette in scena domenica 6 marzo (ore 21) al Teatro degli Atti di Rimini.



Perlasca rientra nelle iniziative promosse dal Comune di Rimini in occasione della Giornata in memoria dei Giusti dell’umanità, che ricorre il 6 marzo e istituita dal Parlamento europeo per “rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani”.



Lo spettacolo scritto e interpretato da Alessandro Albertin con la regia di Michela Ottolini, riporta il pubblico nella Budapest del 1944. Giorgio Perlasca, un commerciante di carni italiano, è ricercato dalle SS, reo di non aver aderito alla Repubblica di Salò e dunque di essere un traditore. In una tasca della sua giacca c’è una lettera firmata dal generale spagnolo Francisco Franco che lo invita, in caso di bisogno, a presentarsi presso una qualunque ambasciata spagnola. In pochi minuti Giorgio diventa Jorge Perlasca e si mette al servizio dell’ambasciatore Sanz Briz per salvare dalla deportazione quanti più ebrei possibile. In soli 45 giorni, sfruttando straordinarie doti diplomatiche e un coraggio da eroe, evita la morte ad almeno 5.200 persone.



A guerra conclusa torna in Italia e conduce una vita normalissima, non sentendo mai la necessità di raccontare la sua storia, se non a pochi intimi. Vive nell’ombra fino al 1988, quando viene rintracciato da una coppia di ebrei ungheresi che gli devono la vita. Da qui parte il racconto affascinante e commovente che il teatro de "Gli Incamminati" porta in scena, accompagnando il pubblico alla scoperta della storia autentica di questo “Giusto tra le nazioni” e di un capitolo della nostra storia che è necessario conoscere.





Perlasca sarà replicato anche lunedì 7 marzo alle ore 10, per una matinée riservata alle scuole.