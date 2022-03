5 per mille: come funziona? A chi va se non si sceglie?

Attualità

Nazionale

| 13:12 - 05 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Ogni volta che fai la dichiarazione dei redditi, hai la possibilità di indicare espressamente il codice fiscale dell’associazione alla quale intendi destinare il cinque per mille (5x1000) dell’imposta Irpef. In molti purtroppo non sono abbastanza informati in merito e per questo motivo lasciano il campo del 730 vuoto, talvolta non apponendo nemmeno una firma. Ci sono però delle cose che è importante sapere, se non altro per compiere una scelta che sia veramente consapevole. Vediamo allora nel dettaglio come funziona il 5 per mille 2022, in che modo scegliere l’associazione alla quale donarlo e cosa succede se non si esprime alcuna preferenza.



5 per mille 2022: come funziona



Il cinque per mille è una quota dell’IRPEF, ossia dell’imposta sul reddito, che tutti i contribuenti hanno la possibilità di destinare ad un’associazione o ad un ente che opera nel terzo settore. Parliamo dunque di onlus, organizzazioni di volontariato, realtà impegnate nella ricerca medica o scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti che si occupano della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale o naturale.>



Il 5 per mille equivale, di fatto, allo 0,5% dell’Irpef ed è dunque una quota che non rimarrebbe in alcun caso nelle tasche dei contribuenti. Se dunque scegli di non donarlo, non puoi comunque trarne alcun vantaggio in termini economici: quell’importo rimane semplicemente allo Stato, insieme alla restante quota Irpef che ti viene trattenuta. Puoi però decidere di destinare il tuo 5x1000 senza indicare un’associazione nel dettaglio. Le opzioni dunque sono sostanzialmente 3 ed è bene essere informati in merito, perché per quanto possa sembrare una cosa da poco, il 5x1000 può fare una grandissima differenza per gli enti che operano nel terzo settore.

​​​​​​​

Come indicare un’associazione nella dichiarazione dei redditi



Se vuoi destinare il tuo 5 per mille ad una associazione o ad un ente in particolare, non devi fare altro che scrivere nell’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi il suo codice fiscale, ricordandoti di apporre anche la tua firma. Se non presenti il 730 o il Modello Unico, puoi invece seguire la stessa procedura indicando l’associazione alla quale vuoi destinare il tuo 5 per mille nella certificazione unica (CU) e consegnandola agli uffici preposti.

​​​​​​​

5 per mille: a chi va se non scegli l’associazione



Se decidi di donare il tuo 5 per mille e dunque firmi nell’apposito riquadro ma non specifichi un’associazione in particolare, allora la quota del tuo Irpef viene suddivisa in modo equo tra tutte le associazioni e gli enti che ne hanno fatto domanda. Naturalmente, si tratta di un’opzione che puoi prendere in considerazione ma di certo donare il 5x1000 in questo modo non ti permette di fornire un aiuto sostanzioso. Sarebbe molto meglio specificare un’associazione, in modo che l’intera quota arrivi a quella realtà in particolare che la può utilizzare per finanziare i propri progetti. Donare il 5 per mille è comunque sicuramente meglio che non farlo, ossia evitare di mettere la firma. ​​​​​​​



5 per mille: a chi va se non metti la firma



Se decidi di non mettere proprio la firma nel riquadro del 5 per mille, allora eserciti la tua facoltà di non donare tale quota in favore delle associazione e degli enti del terzo settore. Attenzione però, perché questo non significa che rimane nelle tue tasche! Ricordiamo che il 5x1000 è parte dell’Irpef ossia dell’imposta sul reddito. Se dunque scegli di non firmare e di non donarlo, va a finire nelle casse dello Stato insieme al resto delle tasse. Anche questa è un’opzione, che alcune persone preferiscono ma che annulla di fatto il significato del 5 per mille, nato proprio per supportare quegli enti e quelle associazioni impegnate nel sociale e considerate meritevoli.