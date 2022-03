Via il Green Pass, appelli anche dal riminese. Ministro Speranza: "valutiamo passo dopo passo"

Attualità

Nazionale

| 12:38 - 05 Marzo 2022

Il ministro Speranza.

Anche dal territorio riminese si alzano le voci degli associati di Confcommercio e della Fipe che chiedono l'eliminazione del Green Pass. Ma il ministro della salute Speranza, principale esponente dell'ala rigorista delgoverno, frena: per l'addio alla certificazione verde, dopo il 31 marzo, "dobbiamo valutare passo dopo passo". Speranza ha poi specificato: "Proseguirà il confronto tra di noi - ha aggiunto - nel Governo, e fra Governo e Parlamento, e valuteremo la strada migliore: il percorso è ancora, per quanto mi riguarda, un percorso di fiducia che guarda a una fase nuova, ma di gradualità, perchè questo è il metodo che ci siamo dati, e finora ha portato a risultati che credo siano sotto gli occhi di tutti". . Inoltre, ha proseguito il ministro, "dobbiamo continuare con un atteggiamento di cautela e attenzione, e penso che l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi sia ancora molto importante. Quindi fiducia, guardare avanti, ma con i piedi per terra e un passo alla volta".