Riccione, Cinepalace: per ‘Cinema d’autore’ ospite in sala Marco Bonini

| 10:03 - 05 Marzo 2022

Marco Bonini ospite al Cinepalace di Riccione.

Le proiezioni di cinema d'autore della rassegna di Giometti cinema al Cinepalace di Riccione continuano ogni lunedì alle 21 precedute dal gustoso aperitivo offerto da Flower Burger. Quattro nuovi film, ospiti d'eccezione, collaborazioni per l'appassionato pubblico del "Cinema" in sala, condiviso e vissuto sotto il grande schermo.

Lunedi 7 marzo arriva, graditissimo ospite, l'attore e sceneggiatore Marco Bonini, volto noto della trilogia cinematografica Smetto quando voglio e interprete televisivo di tante serie di successo quali Cuori, La dottoressa Giò 3, Il paradiso delle signore, Un medico in famiglia 10. A Riccione Marco Bonini presenta al pubblico Lasciarsi un giorno a Roma, che ha scritto e anche interpretato con l'amico attore e regista Edoardo Leo. Una commedia sentimentale in cui si intrecciano in modo ironico e disincantato gli alti e bassi delle vicende di due coppie, alle prese con la fine della relazione.

La settimana successiva, lunedi 14 marzo, in collaborazione con l'associazione Incontri del mediterraneo, sarà presentato Open arms.

Premio del pubblico al Festival di Roma, ispirato alla storia vera, appassionante e coinvolgente, dei due bagnini spagnoli che nel 2015, dopo aver visto la foto dell'ennesima strage in mare, decidono di recarsi all'isola di Lesbo, in Grecia, a portare aiuto. Ma qui si scontrano con impedimenti burocratici e con le autorità che assistono immobili all'arrivo degli sfollati in fuga dalla guerra per cercare un futuro migliore. Inizia così la loro missione per cercare di portare in salvo il maggior numero di vite possibili, perchè, dice il protagonista Oscar Camps, la legge del mare è la seguente: chiunque si trovi davanti un individuo in difficoltà è tenuto a prestargli soccorso, senza eccezioni o interrogativi.

Il film di lunedi 21 MARZO, con I profumi di madame Walberg, una deliziosa commedia francese, mai banale e mai prevedibile, che ha al centro una donna dotata di olfatto sensibilissimo, un "naso" che crea profumi e fragranze richiestissime, altezzosa e piena di manie, interpretata da Emmanuelle Devos, una delle attrici più amate di Francia. Quando le viene assegnato un nuovo autista goffo e opportunista tra i due si instaura un rapporto ambiguo di odio amore, caratterizzato da litigi, incomprensioni ma anche da momenti che denotano una sincera amicizia.

L'ultimo appuntamento è lunedi 28 marzo premiato con sei British Awards, After love è stato considerato uno dei migliori film inglesi dell'anno, un'opera prima che ha come straordinaria protagonista una donna convertita all'Islam per amore, vedova improvvisamente, che scopre una relazione del defunto marito con un'altra donna. Decide dunque di andare ad incontrarla per trovare delle risposte, viene scambiata per donna delle pulizie e stando vicina all'amante del marito scopre una rete di segreti. Il regista è magistrale a dipingere il tormento della protagonista e a costruire il rapporto tra le due donne, unite dall'amore per lo stesso uomo, rivali ma vicine nella comune sofferenza, capaci di trovare nella rete di bugie, finalmente, delle risposte.