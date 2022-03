Calcio in lutto: è morto Tiziano Zucchi, figura storica del Rimini United

Sport

Rimini

| 23:38 - 04 Marzo 2022

Tiziano Zucchi.

Calcio riminese in lutto. Venerdì mattina ci ha lasciato improvvisamente Tiziano Zucchi, dirigente e segretario della Rimini United, società di Seconda categoria di cui era una figura storica avendo fatto parte in passato anche dei quadri tecnici. Era assai conosciuto non solo nel mondo del calcio riminese avendo militato nel Victoria dal 1968 e di cui era diventato il capitano e la bandiera, ma anche della musica: faceva parte di un complesso amatoriale. A fine carrierà divenne allenatore-giocatore del Maciano dove contribuì alla storica promozione in Seconda categoria. Era amato e stimato da tutti, lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio dilettantistico locale. I funerali saranno celebrati lunedì alle ore 15 nella chiesa del suo amato Borgo San Giuliano. La salma da sabato mattina sarà nella camera mortuaria del cimitero di Rimini. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Altarimini.