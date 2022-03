Sport

Riccione

| 17:57 - 04 Marzo 2022

Una bella sorpresa per Makar, bambino arrivato in Italia da due giorni, dopo aver lasciato l'Ucraina a causa del conflitto in corso. Oggi (venerdì 4 marzo) è stato festeggiato dalla Fya Riccione e dai giovani calciatori classe 2008, allenati da Ricchiuti e Morini. Makar abita a 400 km da Kiev, ma per una giornata la sua casa è stata Riccione.