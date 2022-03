La troupe di Rai2 in visita a Pennabilli: Federico Quaranta racconta la valle di Tonino Guerra

Attualità

Pennabilli

| 07:38 - 06 Marzo 2022

Il conduttore Federico Quaranta.



Federico Quaranta, noto conduttore di Rai2, porterà sulle reti televisive nazionali una nuova puntata del programma "Il Provinciale" interamente dedicata al territorio romagnolo. La messa in onda è prevista sabato 19 marzo. Così martedì 1 e mercoledì 2 marzo ha fatto tappa con la sua troupe per le riprese nel territorio pennese, celebre luogo di 'adozione' di Tonino Guerra. Accompagnati dal coordinatore dell'Associazione culturale PennabilliAntiquariato Giuseppe Giannini, a nome di tutte le altre associazioni pennesi, hanno visitato i luoghi cari al poeta romagnolo, come l'orto dei frutti dimenticati, l'angelo coi baffi e il museo diffuso "I Luoghi dell'anima". Quaranta ha inoltre intervistato la moglie Lora Guerra, che sarà presente nella puntata.

Immancabile anche la curiosa visita alla Campana di Lhasa, con il celebre racconto su Padre Orazio. La visita pennese è terminata con le riprese del meraviglioso paesaggio che si può ammirare dal Monte Canale.



L'intera puntata contrapporrà la romagna 'Pop' e di Mare di Raoul Casadei con quella 'poetica' e di Montagna di Tonino Guerra: due pilastri che hanno contribuito a rendere questa straordinaria terra quella che noi tutti oggi conosciamo.

nic.gue.