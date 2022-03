Covid Rimini: quattro decessi e 174 nuovi casi

Attualità

Rimini

| 16:33 - 04 Marzo 2022

Bollettino Covid 4 marzo 2022.



A Rimini quattro decessi di pazienti affetti da Covid: una 63enne di Misano, un 86enne di Bellaria Igea Marina e due riminesi, una 87enne e un 95enne. I pazienti in terapia intensiva scendono a 8 (-1). nuovi casi sono 174. Questa settimana i contagi sono stati finora 703, media 141 (la scorsa settimana la media era di 212 contagi al giorno).



In Emilia Romagna i nuovi casi sono 2304 su 19.572 tamponi, tasso di positività 11,8%. I decessi sono 21, più un decesso di un residente fuori regione. Sul fronte ricoveri, scendono a 66 (-3) in terapia intensiva, a 1193 (-36) nei reparti Covid.