San Giovanni in Marignano, le iniziative per l'8 marzo: sport, teatro e dibattiti

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 15:51 - 04 Marzo 2022

Teatro Massari di San Giovanni in Marignano.



Si avvicina l'8 marzo e San Giovanni propone alcune iniziative, video, poesie, teatro e sport per parlare di donna, diritti ed autodeterminazione femminile.



"Saranno proposti video e interventi istituzionali, un racconto al femminile a cura di Teatro Cinquequattrini, un'iniziativa sportiva a cura di Consolini Volley Femminile e due spettacoli teatrali che raccontano due donne celebri: l’Antigone di Sofocole e La Locandiera di Goldoni”, spiega il vicesindaco Michela Bertuccioli, che aggiunge: “Ci fa sempre piacere poter essere parte di una rete che si allarga ed ha il desiderio di proporre temi sempre in modo nuovo per creare evoluzioni utili alla crescita culturale e sociale della comunità".



LE INZIATIVE



8 marzo: l’amministrazione comunale per le Donne - Politiche per il femminile e attività di promozione del benessere.



Verrà proposto un video e un intervento in Consiglio comunale con la lettura di una poesia in dialetto romagnolo dedicata alle donne e composta da una cittadina marignanese. Una delegazione del Consiglio comunale parteciperà alla “Camminata degli uomini” in programma a Rimini sabato 12 marzo e organizzata da associazione culturale Cambia-Menti e Associazione DireUomo, spazio ascolto uomini maltrattanti, in collaborazione con Movimento Centrale Teatro/Danza

La Lega Pallavolo di Serie A è partner dell’iniziativa



JUST THE WOMAN I AM Manifestazione organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di Torino che promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere, dell’inclusione, della prevenzione e sostiene la ricerca universitaria. Anche Consolini Volley Femminile aderisce: le atlete entreranno in campo con la maglia celebrativa dell’evento che verrà presentato ufficialmente in occasione delle partite del 5 e 6 marzo.



LIBERARSI Video racconto sul canale YouTube “Teatro Cinquequattrini” che proporrà racconti creativi di donne raccolti in occasione dell’attività laboratoriale della compagnia, che da oltre 30 anni si occupa di studiare e promuovere il racconto al e del femminile.



L'AUTODETERMINAZIONE FEMMINILE Al Teatro A. Massari per "La Lunga Stagione" vanno in scena due spettacoli teatrali che gravitano attorno a due donne, l'Antigone (Giorgia Penzo) di Sofocole, in programma il 19 marzo e la Locandiera (Debora Caprioglio) di Goldoni, in programma il 26. Si tratta di due personaggi celebri della tradizione, due donne che nella loro autodeterminazione sono artefici del loro destino. In occasione dello spettacolo del 19 marzo saranno presenti la Consigliere provinciale Barbaar di Natale e le referenti del Centro Antiviolenza Distrettuale Chiama CHIAma.



ANTIGONE sabato 19 marzo ore 21.00, teatro A. Massari.



LA LOCANDIERA sabato 26 marzo ore 21.00, teatro A. Massari.