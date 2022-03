Una start up riminese vola in Israele: presenterà un software per l'assistenza sanitaria

Attualità

Rimini

| 15:51 - 04 Marzo 2022

Il team di ArzaMed.

Una innovativa start up riminese, ArzaMed, sbarcherà a marzo in Israele per ottimizzare il rapporto medico-paziente e l'assistenza sanitaria.

Alle spalle 4 anni di attività in costante crescita, un servizio per oltre 2000 medici che ogni giorno accedono al software, più di 600.000 pazienti gestiti, 1 milione di appuntamenti e ricoveri processati e 90% di gradimento da parte degli operatori sanitari.



Ultimo, in ordine di tempo, l'ammissione al sostegno previsto dalla Regione Emilia Romagna con il bando del 2021 destinato alla crescita e al supporto delle start up innovative in grado di offrire al mercato prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto tecnologico.

ArzaMed è risultata l’unica realtà della provincia riminese ad essere stata ammessa al Bando e anche l’unica della Romagna inserita nella prima graduatoria uscita a novembre 2021 (l'azienda era stata ammessa anche nel 2019). E ora guarda al futuro con nuovi investimenti anche in termini di assunzione di ulteriore personale altamente specializzato.



"A marzo saremo in Israele per lavorare su un nuovo progetto ulteriormente performante in materia sanitaria, capace però sempre di semplificare e ancor di più, migliorare, il flusso di lavoro dei medici - spiega il CEO di ArzaMed, il riminese Andrea Pari -. In questo modo contribuiamo all’innovazione del sistema sanitario, rendendo migliori le esperienze dei pazienti e di chi se ne prende cura. Crediamo nel valore della sanità digitale e di come essa possa essere d’aiuto a medici e pazienti. La salute è un diritto che deve essere tutelato e supportato anche dalla tecnologia in termini di organizzazione, prevenzione, diagnosi e cura".



In pratica il software sostituisce le attività manuali nella gestione dei pazienti prima e dopo l’erogazione della prestazione chirurgica o ambulatoriale (sms di promemoria, cartelle cliniche, ecc.) e impatta sui processi pre e post visita e ricovero, garantendo un effettivo miglioramento del servizio.