Giornata dei Giusti, al Teatro di Novafeltria le letture di Marina Massironi

Eventi

Novafeltria

| 15:26 - 04 Marzo 2022

Marina Massironi.

Domenica 6 marzo alle ore 17, in occasione della Giornata dei Giusti dell'Umanità, va in scena al Teatro Sociale di Novafeltria lo spettacolo "Giusti, in ogni tempo e in ogni luogo" di e con Marina Massironi, che leggerà per l'occasione le storie di Irena Sendler e Azucena Villaflor.



“Chi salva una vita salva il mondo intero” è il passo del Talmud che spiega il senso delle celebrazioni che si compiono il 6 marzo di ogni anno, quando si commemora la “Giornata dei Giusti dell’Umanità” dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane e si sono battuti in favore dei diritti umani e della dignità delle persone durante i genocidi, rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni, tema quanto mai attuale.



In questa occasione l’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Novafeltria, Elena Vannoni dichiara “Da quando il nostro Parlamento ha istituito questa ricorrenza, abbiamo sempre organizzato iniziative che coinvolgessero gli istituti scolastici del nostro Comune. Nel 2019 ottenemmo un finanziamento da parte della Provincia per un progetto che fondeva il tema e il ricordo dei Giusti dell’Umanità con quello della riscoperta di figure di donne che avevano lasciato un segno nella storia, lo chiamammo “Donne Giuste dell’Umanità” e, con l’Istituto Storico di Rimini, lo presentammo alle scuole. Poi la pandemia ci fermò. Ora questo lavoro vede, finalmente, la luce e viene presentato come opera prima nel nostro Teatro Sociale che, timidamente, riapre le sue porte. E lo fa per raccontare storie di donne straordinarie attraverso la grande interpretazione di Marina Massironi.”



Lo spettacolo inedito è nato, appunto, da un grande lavoro di studio e redazione che l’Istituto Storico della Provincia di Rimini ha fatto insieme alla nota attrice Marina Massironi e completa un percorso di approfondimento sulle Donne Giuste che ha coinvolto alcune classi dell’Istituto Superiore “Tonino Guerra” di Novafeltria.



L’ingresso all’iniziativa è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, ma per accedere è necessario il Super Green pass e la mascherina FFP2

Prenotazione posti presso Ufficio URP 0541 845619.

L’iniziativa è patrocinata dal Gariwo ed è finanziata con il contributo della Provincia di Rimini.