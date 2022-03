Formula 1, Motogp e ciclismo ma non solo: 100 eventi sportivi nel 2022 in Emilia Romagna

Sport

Emilia Romagna

| 15:16 - 04 Marzo 2022

Foto Soldano.

La Formula Uno, con il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna che ritorna per il terzo anno consecutivo a Imola dopo 14 anni di assenza. La Moto Gp, con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano Adriatico, circuito 'Marco Simoncelli'. Le due tappe del Giro d'Italia maschile e le due del Giro d'Italia femminile. Ironman, la competizione degli atleti di acciaio. E poi calcio, volley, basket, tennis, beach volley, atletica, oltre a tante discipline paralimpiche e ulteriori competizioni. È il 2022 all'insegna del grande sport in Emilia-Romagna. Un calendario "senza precedenti", come lo hanno presentato in videoconferenza il presidente Stefano Bonaccini e Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza. Oltre cento gli appuntamenti previsti, con in ballo anche alcuni "appuntamenti di rilevo internazionale" che non è possibile ancora svelare, dice Bonaccini. L'impegno della Regione nella consapevolezza che lo sport sia veicolo di promozione di stili di vita corretti ma soprattutto di promozione del territorio. Gli appuntamenti sono dislocati ovunque, dalla Riviera alle città, non solo capoluoghi, fino in montagna. Vera novità, gli accordi pluriennali con le Federazioni sportive. "Segno di programmazione accompagnata da capacità attrattiva dal punto di vista territoriale", ha detto Manghi.