Basket D, per i Tigers sfida in alta quota: arriva International Imola

| 14:37 - 04 Marzo 2022

Ritorna alla Tigers Arena Fast Coffee Villanova Basket per una partita di alta classifica. Sabato 5 marzo, alle ore 21, le Tigri di Villa Verucchio ospitano International Basket Imola allenata da coach Carlo Dirella, 7-6 il record, con 908 punti segnati e 913 subiti. Imola è terza in classifica, distanziata dai biancoverdi di 4 punti (18 e 14).

I numeri delle Tigri di Villa Verucchio dicono 13 gare disputate, 9 vittorie, 905 punti fatti, 794 subiti, 18 punti in classifica, seconda forza del torneo dietro le capolista Selene S. Agata e Giardini Margherita ma con una gara in meno.

All’andata fu risolta dai Tigers con un finale pirotecnico (63-65) ma molte cose sono cambiate da allora. Gli imolesi hanno inserito altri cm e muscoli sotto canestro con l’innesto di Sangiorgi; Villanova ha dovuto rinunciare a Bollini, Polverelli e Russu.

“E dobbiamo fare sempre i conti con l’infermeria, perché l’emergenza non finisce mai, purtroppo. – inquadra la gara coach Cristian Evangelisti – Abbiamo alcuni giocatori in forse, dovrebbero essere della partita Tomasi e Foiera, atteso all’esordio, ma non sappiamo in quali condizioni.

In ogni caso, tutti i ragazzi hanno un gran voglia di riscattare la sconfitta patita venerdì nel derby contro la Stella. Si sono bene allenati in settimana e sono pronti a calarsi nel match”.

Imola all’andata fu a lungo padrona della gara, superata solo grazie ad una incredibile rimonta nel finale. “È una squadra molto fisica, che ha pure inserito Sangiorgi sotto canestro, giocatore di categoria superiore. L’International dispone di giovani che spingono ed il secondo miglior marcatore del girone (204 punti, ndr).

Dovremo utilizzare l’arma del contropiede quando se ne presenta l’opportunità ma soprattutto gestire i ritmi. Limitare il loro tiro dal perimetro sarà una chiave tattica della partita, ma anche difendere sotto le plance contro i loro muscoli”.

Per concludere, “Occorrerà sfruttare tutta l’intensità che possiamo mettere in campo. E sarà importante la voglia di vincere dei ragazzi”.