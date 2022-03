In uscita il primo singolo del progetto regionale 'Scrivere di me': A Manuel

Spettacoli

Bellaria Igea Marina

| 14:19 - 04 Marzo 2022

Sofia Anna Losito.

Sabato 5 Marzo sui canali della BIM Music Academy uscirà il singolo “A Manuel”, un brano toccante ed emozionante, scritto dalla bellariese Maria Teresa De Bellis e interpretato da Sophia Anna Losito, due giovanissime che grazie al progetto regionale “Scrivere di Me” organizzato dalla BIM Music Academy e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Bellaria Igea Marina e da Ass. Quattro Quarti – aps, hanno potuto attraverso la musica esprimere le loro emozioni, i loro dolori.

“A Manuel” è il primo dei cinque singoli prodotti dalla BIM Music Academy e usciti dai cuori e dalla penna dei ragazzi del territorio che hanno deciso di partecipare al corso di songwriting “Scrivere di Me”e racconta di un amico che non c’è più e ha lasciato un grande vuoto. Lasciare spazio alle emozioni, ai sentimenti e far si che attraverso i testi delle canzoni i ragazzi possano esprimersi è alla base del corso di songwriting “Scrivere di me” che comincerà nella sua seconda edizione sabato 26 marzo e sarà tenuto dall’autrice di fama nazionale Alessandra Dini, mentre la parte di arrangiamento e produzione sarà svolta dal compositore e arrangiatore Giuseppe Zanca. E’ già possibile iscriversi al progetto, che consta di cinque incontri di due ore, chiamando il numero 3284599812 oppure scrivendo alla bimmusicacademy@gmail.com, i posti sono limitati. Nelle prossime settimane usciranno gli altri singoli della prima edizione. La BIM Music Academy, la scuola di musica di Monia Angeli, in questo periodo è molto attiva sul territorio della provincia di Rimini. In collaborazione con I.C. Igea, I.C. Bellaria, I.C. XX Settembre, SMS Franchini, Liceo Serpieri, Isiss Einaudi – Molari, I.C. Gambettola sta costruendo la più grande orchestra giovanile della Provincia di Rimini e Forli – Cesena, la BMA Young Orchestra, anch’essa al suo secondo anno di attività. In collaborazione con la scuola dell’Infanzia “Il Bucaneve” promuove l’educazione vocale nei bimbi fra i 3 e i 6 anni attraverso il progetto “Canta che ti Passa” svolto dalla dott.ssa Chiara Fabbri. Bella poi la collaborazione con Romagna da Vivere di Romina Rinaldi e la sua rassegna letteraria che tutti i giovedì nei bar e pub bellariesi ospita i musicisti della BIM Music Academy per fondere la letteratura e la musica.

Il 5 aprile inoltre ospiterà in Romagna “Giococanto” di Michela Bosio che non solo proporrà una giornata di Musica, Canto e Giochi per tutti, ma presenterà i Campus estivi che si terranno a Bellaria presso il Palazzo del Turismo e Gambettola presso il P.A.C. Polo Artistico CreAttivo. Ma le attività della BMA non si fermano qui, infatti sta per partire un corso professionale di Canto, “The Voice Experience”, tenuto in orario serale proprio da Monia Angeli, cantante di Mogol, autrice del metodo di canto “Gli ambiti della Didattica del Cantante moderno” e nell’anno nuovo in uscita col suo secondo libro “Insegnare POP Oggi” dedicato tutti coloro che vogliono approfondire il mondo voce e canto, già aperte le iscrizioni.