| 14:08 - 04 Marzo 2022

Foto dal lettore.

"Visto che le segnalazioni sul vostro portale sono molto seguite, ne approfitto per riaccendere i fari sullo stato della ciclabile di via Grandi". Un nostro lettore ci ha scritto, chiedendo un intervento sugli spazi adiacenti alla ciclabile di via Grandi, dove le panchine sono sommerse dall'erba alta, non tagliata da diverso tempo. "Situazione di degrado che richiede un intervento", ci scrive.