Rimini, i soldi del pnrr per costruire un nuovo polo scolastico a Rivazzurra

Attualità

Rimini

| 14:00 - 04 Marzo 2022

Il comune di Rimini candida ai fondi del Pnrr le nuove strutture scolastiche nell'area del parco Pertini di Rivazzurra. L'obiettivo è creare un polo educativo a Rimini Sud: con una nuova scuola elementare al posto di quella di via Sobrero, già annunciata numerose volte da palazzo Garampi, con il nuovo asilo nido "Il pollicino, oggi in via Losanna, e la nuova scuola d'infanzia Marebello, che ha attualmente sede in viale Regina Margherita. Per questi ultimi due progetti i costi previsti sono intorno ai 3 milioni e mezzo di euro.



Le nuove strutture, anticipa l'amministrazione comunale, saranno "adeguatamente calate nel contesto ambientale e sociale del parco attraverso soluzioni architettoniche e scelta di materiali che possano valorizzare il verde e la modularità tra spazi interni ed esterni, che avranno un ruolo didattico a tutti gli effetti". Le scuole saranno di ultima generazione anche dal punto di vista dell’impiantistica, con l’obiettivo di rendere gli edifici a energia quasi zero.



Sempre con i fondi del Pnrr, l'amministrazione comunale procederà alla costruzione di una nuova palestra per la scuola primaria Gaiofana e per la riqualificazione della Lambruschini, per un investimento che supera il milione e 600.000 euro.