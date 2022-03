Green Pass, operatori del commercio chiedono eliminazione delle restrizioni

Attualità

Rimini

| 12:59 - 04 Marzo 2022

Foto di repertorio.

"É arrivato il momento del coraggio". Così Gianni Indino, presidente della Confcommercio Rimini, chiede di accelerare sull'eliminazione delle restrizioni legate alla pandemia, in primis la normativa legata all'uso del Green Pass, come fatto da altri paesi Europei. Per Indino è finito il tempo dei "forse", dei "ma" e dei "faremo": "dopo il 31 marzo le misure vanno allentate e ancora meglio se si riesce a farlo prima. Se vogliamo ripartire davvero, servono segnali univoci e positivi, quelli che altre nazioni stanno già dando in vista della stagione turistica estiva", evidenzia. C'è preoccupazione, da parte degli operatori del commercio, per gli effetti della conflitto in Ucraina: "un’impennata del caro-energia per commercio, turismo e ristorazione che il nostro Ufficio Studi stima nell’anno in corso a un +164% rispetto al 2021 con oltre 30 miliardi in più di spesa a cui si aggiungono altri 21 miliardi di euro in più per il settore trasporti". A questo "si aggiunge l’incertezza sugli approvvigionamenti delle materie prime, già limitati per le conseguenze della pandemia e che ora subiscono anche le conseguenze della guerra e, in taluni casi, anche delle speculazioni". Per Indino è un momento drammatico tra "inflazione, bollette alle stelle, clima di incertezza, limitazioni, sfiducia, calo dei consumi" e servono "dal governo segnali univoci e concreti".