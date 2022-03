Sanità, due psicologi in arrivo per ogni distretto sanitario dell'Emilia Romagna

Sanità

Emilia Romagna

| 12:51 - 04 Marzo 2022

Due psicologi in ogni distretto sanitario a partire da settembre e il reclutamento in maniera stabile e progressiva di altrettanti professionisti specializzati nella cura e trattamento delle patologie e dei disturbi comportamentali in ciascuna delle 164 Case della comunità che sorgeranno in Emilia-Romagna entro il 2026, grazie ai fondi del Pnrr.



La Regione, si legge in una nota, "mette in cantiere un vasto piano di riorganizzazione e potenziamento delle strutture di supporto psicologico, in risposta al crescente disagio sociale provocato da due anni di pandemia in ampie fasce della popolazione, in particolare bambini e adolescenti". Un piano in due tappe che prende le mosse dalle prime sperimentazioni avviate sull'onda dell'emergenza sanitaria e che punta ad una maggiore integrazione e qualificazione dei servizi sul territorio, dai Centri di salute mentale, ai Servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, agli sportelli di ascolto nelle scuole, fino ai consultori familiari, presenti nei 38 distretti socio-sanitari dell'Emilia-Romagna.



"Siamo alla vigilia di un grande processo di modernizzazione del sistema sanitario regionale - ha sottolineato l'assessore regionale alle politiche per la Salute, Raffaele Donini - con un programma di investimenti da oltre mezzo miliardo messi a disposizione dal Pnrr. In questo ambito vogliamo qualificare e potenziare ulteriormente la rete dei servizi psicologici, con priorità agli adolescenti. Nell'arco dei prossimi quattro anni il nostro obiettivo è di assumere stabilmente due psicologi in ogni nuova Casa della comunità, in totale 328 professionisti, con un investimento a regime di quasi 23 milioni di euro annui".