Verucchio, due famiglie disposte ad accogliere profughi dall’Ucraina

| 11:59 - 04 Marzo 2022

La sindaca di Verucchio incontra la comunità locale di ucraini.

In attesa della predisposizione di corridoi umanitari ufficiali e di un percorso istituzionale per gli aiuti alla popolazione ucraina e l’assistenza ai profughi della guerra nell’Est Europa, nei primi giorni dell’orrenda invasione russa il Comune di Verucchio ha attivato una serie di contatti con le locali associazioni di volontariato e ha tenuto un confronto con la comunità ucraina sul territorio municipale per raccoglierne bisogni e necessità e far sentire la vicinanza del comune di Verucchio.

“Mercoledì pomeriggio, insieme a Giuseppe Malerba, ho incontrato una nutrita rappresentanza nella Sala Tondini del Centro Civico e queste persone, quasi tutte donne impegnate come badanti, hanno manifestato la forte esigenza di spazi per accogliere parenti e connazionali pronti a raggiungere l’Italia e la Romagna. Oltre al bisogno crescente di medicinali da far pervenire in patria” spiega la sindaca Stefania Sabba, che giovedì mattina nell’incontro in Prefettura ha ricevuto come tutti i primi cittadini la raccomandazione ad attivarsi proprio in tale direzione: alloggi e prodotti di pronto soccorso.

“Come sempre, la nostra comunità si è subito mostrata molto solidale e attenta alle situazioni di emergenza di ogni parte del mondo e questa mattina ho già compiuto un primo sopralluogo in un’abitazione che una famiglia intende mettere a disposizione dei profughi che stanno arrivando in provincia di Rimini qui a Verucchio. Sempre oggi, una seconda famiglia ci ha scritto per la medesima ragione, dicendosi disponibile ad accogliere in casa profughi provenienti dai territori di guerra e sono diverse le iniziative che si stanno organizzando sul territorio e che sarà nostra cura coordinare e rendere pubbliche. Rivolgiamo quindi un appello a tutti i cittadini che abbiano disponibilità di appartamenti o locali inutilizzati e intendano fare la loro parte in questa accoglienza straordinaria a contattarci e ci attiveremo immediatamente attraverso i canali istituzionali” prosegue la sindaca Sabba, prima di concludere: “Il Comune di Verucchio si mette anche a disposizione di chi volesse invece contribuire con la donazione di medicinali di primo soccorso quali garze, cerotti, medicazioni dal 7 marzo i cittadini possono consegnarli direttamente in municipio ogni giorno dal lunedì al venerdì fra le 9 e le 13 (il martedì e il giovedì anche fra le 14 e le 17.30) e sarà poi nostra cura conservarle e consegnarle agli enti preposti per il trasporto in Ucraina”.