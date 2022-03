San Giovanni, aiuto ai cittadini con il nuovo bando 'Obiettivo Famiglia'

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:43 - 04 Marzo 2022

Vicesindaco e Sindaco di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli e Daniele Morelli.

Il comune di San Giovanni in Marignano ha stabilito l'apertura della quarta edizione del bando Obiettivo Famiglia.

La misura prevede l'erogazione di buoni spesa per dare un supporto immediato alle famiglie nell'acquisto di generi di prima necessità.

Possono richiedere i contributi le famiglie marignanesi a basso reddito (ISEE fino a € 10mila) e con liquidità inferiori ad € 10mila al 31.12.2021 presentando oltre alla domanda, il documento di identità e la dichiarazione ISEE 2022 (che potrà essere consegnata anche successivamente) da lunedì 7 a sabato 26 marzo.



I buoni spesa saranno erogati sulla base del numero dei componenti del nucleo famigliare e in particolare:

• Nuclei famigliari formati da 1 componente: € 60,00;

• Nuclei famigliari formati da 2 componenti: € 100,00;

• Nuclei famigliari formati da 3 componenti: € 150,00;

• Nuclei famigliari formati da 4 componenti: € 200,00;

• Nuclei famigliari formati da 5 o più componenti: € 250,00.

Le domande saranno valutate a prescindere dall'ordine di arrivo e i valori dei buoni spesa previsti dal bando potranno essere rivisti al rialzo/al ribasso sulla base del numero di domande giunte allo scadere dei termini del bando, tenuto conto del totale dei buoni spesa. Come nei precedenti avvisi, la Guardia di Finanza effettuerà controlli sulla veridicità delle domande anche successivamente all’erogazione dei contributi.

“Come avevamo preannunciato all'inizio del 2022, Obiettivo Famiglia resta una misura importante per l’Amministrazione comunale, da riproporre ogni volta che si individuino criticità e difficoltà per le famiglie marignanesi. Al momento attuale abbiamo pensato, per sostenere i marignanesi rispetto ai rincari che stiamo vedendo in questi mesi, di attivare rapidamente una forma di sostegno con buoni spesa, già disponibili e quindi immediati nell’intervento. Nel frattempo abbiamo riconosciuto un ulteriore contributo alla Caritas che, in collaborazione con i Servizi Sociali comunali, sta affrontando le situazioni più critiche. L’obiettivo è quello di essere presenti ed accompagnare tutte le situazioni di disagio, consapevoli che il momento continua ad essere particolarmente complesso. In seguito al consuntivo di bilancio a fine aprile potranno essere disponibili ulteriori 55 mila euro, vincolati dall'Amministrazione comunale a fine 2021 proprio al sostegno delle famiglie, e in quel caso saranno utilizzati anche per altre voci di spesa come affitto, utenze e spese scolastiche. Confidiamo che nel frattempo vengano previste ulteriori misure di sostegno economico regionali e statali, così potremo tutti incidere in maniera significativa nell'alleviare le preoccupazioni dei cittadini più in difficoltà ”.

A questo link è disponibile il modulo di domanda che potrà essere presentata solo a partire da lunedì 7.

Per informazioni è possibile contattare i Servizi Sociali comunali allo 0541 828 145 dal lunedì al venerdì, ore 12-13 - oppure servizi.sociali@marignano.net.