Motori, Scuderia San Marino: eletto il nuovo direttivo per il triennio 2022-2024

Sport

Repubblica San Marino

| 11:20 - 04 Marzo 2022

Con un anno di ritardo dovuto all’emergenza sanitaria che ormai conosciamo tutti, è giunto il momento delle elezioni del nuovo direttivo della Scuderia San Marino, effettuate rispettando le normative vigenti.

Numerosa la partecipazione dei tesserati. I candidati erano ben dieci (alcuni già facenti parte della vecchia guardia ed alcuni giovani, alla loro prima esperienza). Solo sette potevano essere eletti.

I nuovi membri del direttivo sono:

- Roberto Selva, Presidente

- Simone Manzaroli, Vicepresidente

- M. Giovanna Francini, Tesoriere

- Andrea Righi, consigliere

- Enrico Ercolani Volta, consigliere

- Sergio Toccaceli, consigliere

- Davide Toccaceli, consigliere

L’incarico del nuovo direttivo sarà per il triennio olimpico 2022/24. Abbiamo visto con enorme piacere l’adesione di giovani ragazzi, che si spera portino nuove idee e punti di vista per portare un maggiore interesse alle nuove generazioni nell’avvicinamento al mondo del Motorsport sammarinese e non. Finalmente anche un volto femminile torna a far parte della squadra dopo svariati anni, perché un tocco di rosa ci sta bene ovunque.

Gli appuntamenti

49° Circuito Scuderia San Marino – 26 e 27 marzo 2022

21° Rally Bianco Azzurro – 11 e 12 giugno 2022

2° Ronde Halloween – 29 e 30 ottobre 2022

Vediamo nel dettaglio le gare in calendario. Per quanto riguarda il Circuito verrà effettuato nella zona industriale di Faetano, tutto interamente su asfalto. Il format prevede quattro manches composte da quattro giri cronometrati. La lunghezza di ogni singolo giro è di 2,050 km, per un totale gara di 32,8 Km. Per rimanere aggiornati il link della gara per trovare tutte le info utili è http://www.scuderiasanmarino.com/49-circuito/. Chiusura iscrizioni il 21.03.2022.

Grande novità per la seconda gara in calendario organizzata dalla Scuderia San Marino, infatti il 21° Rally Bianco Azzurro cambierà totalmente format con l’obbiettivo di inserirsi, il prossimo anno, nel calendario Coppa Rally di Zona. Gara interamente su asfalto si correrà su strade sia in territorio sammarinese che in quello italiano.

Per festeggiare assieme ed in modo alternativo, la Scuderia ripropone il 2° Halloween Ronde dopo il grande successo della sua prima edizione.

Per rimanere sempre aggiornati si può seguire le pagine Facebook ed Instagram.