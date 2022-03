Basket in carrozzina B, NTS Riviera Basket Wheelchair torna alla Carim

Sport

Rimini

| 11:11 - 04 Marzo 2022

Domenica 6 marzo alle ore 15:00 NTS Riviera Basket Wheelchair Rimini esordirà tra le mura amiche della palestra CARIM di via Cuneo nel Campionato Nazionale di serie B 2021/22 per la seconda giornata di ritorno affrontando la NPIC Rieti che ebbe la meglio all’andata per 61 a 46.

Se NTS Riviera Basket Rimini che per ora è scesa in campo solo due volte, riuscirà ad imbrigliare e superare la temibile formazione reatina potrebbe dare la caccia al secondo posto che significa accesso alla seconda fase, un sogno proibito accarezzato da anni.

Dopo aver visto, tra un rinvio e l’altro, le gare disputate dalle avversarie si può oggettivamente riconoscere che la formazione bolognese de “I Bradipi Circolo Dozza” è decisamente superiore e viaggia a punteggio pieno, NPIC Rieti che ha subito una sola sconfitta, ma pesante, da parte dei bolognesi potrebbe essere alla portata dei nostri ragazzi mentre le formazioni di Livorno e Porto Torres sono decisamente più deboli e capaci di bottini piuttosto modesti.

Non saranno certo rose e fiori per questa gara chiave, anzi, sarà una sfida durissima per i nostri ragazzi che ora più che mai devono tirare fuori il massimo per puntare a qualificarsi tra le migliori 8 squadre (su 31 iscritte) che si giocheranno i due posti in palio nella massima serie.

La capienza della palestra Carim consentirà poco più di una cinquantina di presenze di pubblico, e NTS Riviera Basket conta sul vigoroso supporto dei suoi tifosi che saranno ammessi solo se provvisti dei consueti mascherina FFP2 e super green pass secondo il regolamento vigente.

Daniele Bacchi