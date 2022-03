Siglata convenzione tra Federconsumatori ed Emergency Rimini

Attualità

Rimini

| 10:24 - 04 Marzo 2022

Graziano Urbinati presidente Federconsumatori.

Siglata una convenzione tra Federconsumatori Rimini ed Emergency Rimini per fornire assistenza e supporto a chi si rivolgerà allo sportello consumatori. Per gli iscritti/e Emergency l’iscrizione a Federconsumatori Rimini sarà nella misura del 50% del costo tessera, necessaria per avere accesso ai servizi di Federconsumatori Rimini, assistenza e consulenza presso gli sportelli Federconsumatori della provincia di Rimini - Federconsumatori Rimini e Emergency promuoveranno la convenzione presso i propri associati. "La convenzione fra le due associazioni avviene in un fase molto delicata per il paese e per il mondo." si legge nella nota di Federconsumatori Rimini "La guerra in Ucraina le guerre nel mondo, la crisi pandemica sociale ci impegnano a lavorare insieme per promuovere per uno sviluppo sostenibile a misura d’uomo, la pace, ridurre le disuguaglianze e differenze che rischiano di ampliarsi".

Emergency Rimini e Federconsumatori Rimini aderiscono e saranno presenti alla Manifestazione Nazionale Europe For Peace di Sabato 5 marzo a Roma.