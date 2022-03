Covid: calano i contagi, chiudono sedi tamponi al Toys e a Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 20:13 - 03 Marzo 2022

Ultimi giorni di apertura per il Punto tamponi di Novafeltria.



La riduzione dei contagi registrata nelle ultime settimane comporta una minor richiesta di esecuzione di tamponi che consente una rimodulazione degli orari e di alcune sedi dei punti tamponi in modalità Drive through.



Rimini: da lunedì 7 marzo sarà operativo il punto tamponi ‘drive’ presso l’ospedale Infermi (Viale settembrini, rampa ex ps) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 18.30; il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 8.15 alle 13.30.



San Giovanni in Marignano: il punto tamponi del ‘drive’ allestito in Via dei Faggi, nella zona industriale, resta operativo dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30. Domenica chiuso.



Da lunedì 7 marzo non saranno invece più operativi i ‘drive’ allestiti al Toys di Rimini (strada Consolare San Marino 76) e nel parcheggio superiore dell’ospedale di Novafeltria, dove si ripristina l'attività di tamponi a domicilio.



Si ricorda che l’accesso ai Drive della Romagna senza appuntamento è consentito con prescrizione del medico di medicina generale, del pediatra o del medico di continuità assistenziale (Guardia medica) o su indicazione dei Servizi di Igiene Pubblica senza la necessità di ricorrere al medico curante. Occorre essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria.



Anche gli studenti delle scuole medie e superiori in autosorveglianza (in quanto contatti stretti di positivi) possono accedere ai Drive senza prenotazione con prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra.