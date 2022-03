Rimini Calcio giovanili: cinquina della U19 ala Bagnolese. U17 Elite fermata dal Faenza: 0-0

Sport

Rimini

| 19:48 - 03 Marzo 2022

La squadra Under 15 del Rimini.



UNDER 19 Nazionale

12’ Giornata – Girone E

RIMINI – BAGNOLESE 5 – 1

Reti: 39’, 80’ e 84’ Marconi, 68’ Capi, 89’ Tommasini, 90’ Ferrari (B)

RIMINI

Lazzarini, Guidi, Marcello (64’ Marinucci), Tiraferri, Bianchi, Rushani, Bracci (78’ Fabbri), Cherubini (68’ D’Orsi), Marconi, Russo (82’ Tomassini), Pozzi (62’Capi)

A disp: Tuppolano, Guidomei, Bedetti, Zavoli

All. Brocchini

BAGNOLESE

Casoli, Domi, Crescini (69’ Pirruccio), Ferrari, Valestri, Amato, Boulakhouitam C., Le Rose (49’ Munciguerra), D’Elia (69’ Tagliavini), Riccelli (68’ Rota), Romanciuc (69’ Tagliavini)

A disp: Hamidou, Boulakhouitam A., Mercadante

All. Rizzo

Netta vittoria per l’Under 19 biancorossa in vantaggio al 39’ con Marconi. Nel secondo tempo il Rimini continua a spingere e trova la rete prima con Capi al 68’, poi all’80’ e 84’ ancora con Marconi ed infine con Tomassini su rigore. Goal della bandiera degli ospiti con Ferrari al 90’.

UNDER 17 Élite

16’ Giornata – Girone C

RIMINI – FAENZA 0 – 0

RIMINI

Conti, Gabriele (65’ Zamagni), Gerboni (80’ Dani ), Caverzan, Gianfrini, Madonna, Zangoli (75’ Minni), Morelli (46’ Piastra), Alvisi, Ricci (46’ Pompili), Di Pollina

A disp: Campedelli, Lilla, Ciconetti, Lorenzi

All. Muratori

FAENZA

D’Agostino, Piancastelli, Pozzi, Bernadi, Bandini, Cavalli, Tuzio, Nonni, Taroni, Emiliani, Guerrini

A disp: Navarro, Lama, Boccacini, Mandurrino, Spada, Donati, Tomba

All. Fiorentini

Partita con poche emozioni, Rimini che comanda il gioco, ma che non riesce a concretizzare le poche occasioni avute.

UNDER 16 Regionale

16’ Giornata – Girone F

RIMINI – FORLIMPOPOLI 4 – 2

Reti: 15’ Mini, Lodi 45’ (F), 46’ Paganini, 58’ Bravetti, 58’ e 79’ Hassler

RIMINI

Cerretani, Ciavatta, Bacchiocchi, Coppola (48’ Hassler), Brisku, Volonghi (49’ Bianchi), Cesarini (56’ Sposato), Imola, Torri (69’ Giacomini), Paganini, Mini (61’ Zighetti)

A disp: Bartoletti, Cecchi, Orioli, Gabbianelli

All. Pieri

FORLIMPOPOLI

Neri, De Matteis, Ruscelli, Forgagni, Ciccarella, Govoni, Rossi, Gentilini, Pascucci, Bravetti, Lodi

A disp: Mengozzi, Mercadante, Gardelli, Zattini, Habtemicael, Stoppa, Bartolini

All. Signore

I biancorossi ripartono dopo la lunga sosta con una vittoria, ed a farne le spese è il Forlimpopoli. Il primo tempo si chiude 1 a 0 per i ragazzi di mister Pieri grazie alla rete di Mini, nonostante le numerose occasioni avute sotto porta. Succede tutto nel secondo tempo, prima il Forlimpopoli pareggia grazie ad un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione, ma pochi minuti dopo Paganini ristabilisce il vantaggio. Il Forlimpopoli trova ancora il pareggio, ma i ragazzi biancorossi continuano a creare occasioni fissando la partita sul risultato finale di 4 a 2 grazie anche alla doppietta di Hassler.

UNDER 15 Élite

16′ Giornata – Girone C

FAENZA – RIMINI 0 – 1

Reti: 9’ Padroni

FAENZA

Rubboli, Zoli (62’ Bagnara), Di Mauro, Francesconi, Salami, Patuelli (35’ Berrah), Lopez Pedro (35’ Cavessi), Casadio (56’ Daporto), Emiliani, Hodaj (35’ Villa), Scarpelli

A disp: Baha

RIMINI

Gianfanti (59’ Di Ghionno), De Gaetano (59’ Rota), Drudi, Zanieri (43’ Lepri), Imola, Magi, Cenci (49’ Carlini), Alessi (59’ Brolli), Blasi (49’ Morri), Padroni, Nanni (42’ Para)

Ripresa del campionato che inizia come si era concluso a dicembre, ancora una vittoria questa volta per uno a zero sul campo difficile di Faenza. Primo tempo caratterizzato da numerose occasioni per i biancorossi che sbloccano la gara al 9’ con Padroni che, dopo aver superato un paio di uomini, conclude con un diagonale rasoterra imparabile. Sul finale della prima frazione di gioco Gianfanti mantiene la porta inviolata con un ottima parata. Nel secondo tempo il Rimini produce un minor numero di occasioni e il Faenza tenta di acciuffare il pareggio senza però impensierire troppo la retroguardia avversaria.