DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Borgo San Donnino 1-0

Sport

Rimini

| 14:21 - 06 Marzo 2022

Diretta testuale Rimini - Borgo San Donnino.



RISULTATO: 1-0



RIMINI (4-3-3): Marietta; Pietrangeli, Panelli, Carboni, Haveri; Kamara, Callegaro, Greselin; Gabbianelli, Mencagli, Piscitella.

In panchina: Piretro, Deratti, Lo Duca, Cuccato; Tonelli, Pari; Ferrara, Pecci, Germinale.

All. Gaburro.

BORGO SAN DONNINO (4-3-1-2): Paganelli; Zambruno, Som, Casarini, Vecchi (dal 29' pt Dodi); Finocchio, Rossi, Bangu; Mehmetaj; Petronelli, Otranto Godano. In panchina: Ballotta, Soregaroli, Battini, Nuzzo, Hoxha, Alfieri, Bisagni, Vascelli.

All. Nicolini.



ARBITRO: Angelillo di Nola (Riganò di Chiari - Prestini di Pavia)

RETI: 14' pt Mencagli

AMMONITI: Mencagli, Haveri

ESPULSI:



Inizio gara ore 14.30

3' Pallone a sinistra per Piscitella che va sul fondo e infila dentro un cross per Mencagli che si vede ribattere il tiro.

5': Primo corner della gara a favore col San Donnino, ma la difesa biancorossa libera bene.

14' GOL DEL RIMINI!!! Mencagli porta in vantaggio i biancorossi sfruttando un passaggio di Kamara in mezzo all'area ospite, ben servito a destra dal cross di Piscitella.

18': Callegaro perde palla a centrocampo, attacco 3 vs 3 per il San Donnino che porta al tiro da fuori area Otranto Godano: destro che Marietta riesce a bloccare a terra.

29' Tra gli ospiti esce l'infortunato Vecchi e al suo posto entra Dodi che prende il suo posto sull'out di sinistra della difesa.

30' Mencagli va via a Som in contropiede, ma viene fermato dall'arbitro per un presunto tocco di mano e rimedia anche il giallo.

32' Bella azione nello stretto a sinistra tra Piscitella e Gabbianelli, ma il tiro sul primo palo è sull'esterno della rete.

35' Il "Neri" si aspettava un'ammonizione per simulazione dell'attante ospite, invece l'arbitro opta per il giallo ad Haveri e punizione dal vertice corto dell'area alla sinistra di Marietta. E ancora, sull'uscita della difesa Kamara si involta in contropiede e invece viene fermato ancora da un fischio dell'arbitro che sancisce una punizione in favore del Borgo San Donnino. Mister Gaburro viene redarguito tra i fischi dei tifosi biancorossi.

41'. Punizione di Gabbianelli da 25 metri parata in due tempi dal portiere ospite Paganelli.