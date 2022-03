Rimini-B.San Donnino 4-0. Ferrara: 'Il primo gol mi è piaciuto un po' di più'

Sport

Rimini

| 21:56 - 06 Marzo 2022

Mencagli in azione - Foto Venturini.

L'attaccante Antonio Ferrara, è stato il protagonista del poker ai danni del Borgo San Donnino. Entrato al 23' della ripresa ha segnato una doppietta. “La partita era ancora apert al mio ingresso, ma secondo me in totale controllo. Sono stato bravo e fortunato ad avere la palla gusta. Sono stati belli tutti e due, il primo dopo un dribbling è quello che mi è piaciuto un po’ di più”.

Quanto pesano questi gol?

“I gol quando portano punti pesano sempre. Per quanto riguarda la stagione i gol contano se alla fine vinci il campionato. Più si va avanti più le partite si fanno difficili. Nel primo tempo siamo stati bravi a sbloccarla subito e poi siamo andati un po' in difficoltà perché ci sta un po' di stanchezza a questo punto della stagione: quando vicni 4-0 in casa si può parlare di partita a senso unico”.

Matteo Callegaro, al debutto dal primo minuto: “Per fortuna è stato un esordio vincente. E' stata una partita un po’ complicata nel primo tempo, nel secondo loor hanno calato i ritmi e la pressione e stato più facile per noi trovare certe combinazioni e avere molte più occasioni. Penso che il risultato sia giusto per quanto fatto nei 90 minuti. Quanto alla corsa con il Ravenna, dobbiamo solo pensare a fare risultato, poi si vedrà”.

Cosa pensi di poter dare a questa squadra?

“Come ho sempre detto sono arrivato qui mettendomi a completa disposizione, al di là di giocare titolare o entrare dopo. Spero di dare il mio apporto per quello che sono le mie caratteristiche come giocatore e come uomo all'interno del gruppo per arrivare all’obiettivo comune”.

Come giudica la sua prestazione?

“Oggi è stato un primo tempo complicato, non ho avuto molti palloni giocabili rispetto a quello che avrei voluto avere, ma penso di avere dato il massimo e anche dal punto di vista agonistico ho cercato di dare il mio apporto”.

Simone Tonelli, commenta: “Noi avevamo tutto da perdere da questa partita avendo in casa sempre fatto bottino pieno a parte un pareggio, tutti danno per scontato la vittoria. Importante era affrontarla nel modo giusto mentalmente e così stato: siamo stati bravi a mettere un altro mattoncino”.

Ancora una volta è sta importante la panchina lunga.

“Noi siamo una rosa di 25, tutti e 25 giocatori forti: le partite le vinciamo tutti insieme, se uno nel primo tempo ha qualche difficoltà è giusto cercare nei cambi freschezza e tranqullità per la squadra. L’importante era portare a casa il risultato. E per il futuro mi andrebbe bene vincere anche 1-0”.

Come state vivendo il duello con il Ravenna?

“Stiamo arrivando a maggio senza accorgercene. Il campionato è ancora lungo. In questo girone c'è grande battaglia, il Rimini e il Ravenna stanno facendo un campionato stratosferico. Sarà un duello fino alla fine”.