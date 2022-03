Calcio Promozione: i tabellini della 17esima giornata del girone F

Sport

Rimini

| 18:10 - 06 Marzo 2022

Tabellini del girone F di Promozione.





Asar - Spontricciolo 0-1



ASAR: Mauri, Bologna, Fattori, Sogos, Franchi (19' st Abati), Bacchini, Angelini, Sparaventi (41' pt Ciavatta), Alberto (13' st Guerra), Dituri (19' st Pierri), Zanni (47' st Manconi).

In panchina: Prioli, Broccoli, Sisti.

All.Vanni.

SPONTRICCIOLO: Tani, Fabbri (25' st Gjoshi), Borghini, Meluzzi (18' st Pellegrino), Ioli, Radu, Fantini, Mohamed (43' st Cugnigni), Capriotti, Brisigotti, Giovanelli (43' st Bastianelli).

In panchina: Martini, Borgognoni, Perezzini, Rossi, Di Renzo.

All. Forchino.



ARBITRO: Rossi di Cesena.

RETI: 40' pt Ioli.

AMMONITI: Ciavatta, Fantini, Mohamed.



Bellaria Igea Marina - Sampierana 1-2



BELLARIA: Antonelli, Minacapilli (21' pt Venturi), Fabbri D., Fusi, Pruccoli, Paganelli, Bellavista, Cocco (35' st Gabrielli), Marchini (13' st Giornali), Facondini, Meluzzi (1' st Chiussi).

In panchina: Morra, Zanotti, Grossi, Ceccarelli, Vitali.

All. Fusi.

SAMPIERANA: Niederwieser, Simoncini, Diversi (9' st Quaranta), Narducci, Canali, Corbara, Pungelli (37' st Farfaneti), Petrini, Lanzi, Pippi (39' st Battistini), Giovagnoli.

In panchina: Zammarchi, Iavarone, Bravaccini, Quercioli, Fabbri P., Para.

All. Barontini.



ARBITRO: Sartoni di Lugo.

RETI: 3' pt Cocco, 5' st Pippi rig., 24' st Lanzi.

AMMONITI: Diversi, Fabbri D., Canali, Bellavista, Pippi, Chiussi.

ESPULSI: 15' st Barontini (all. Sampierana).

NOTE: angoli 7-4, recupero 2' pt e 4' st.



Gambettola - Torconca 1-1



Granata - Gatteo 3-0 (47' Ambrosini, 86' Caporali, 95' Sacchetti)



Misano - Novafeltria 0-2



MISANO: Pontet, Semprini, Tonini, Travagliati (5' st Sanchez), Pironi, Londero, Nigro (1' st Fabbri), Pontellini, Torsani (23' st Salemme), Antonelli, Santoni.

In panchina: Alessandrini, Reginelli, Senior Padula, Cuomo, Bardeggia.

All. De Argila.

NOVAFELTRIA: Cappella, Soumahin, Pavani, Crociani (35' st Bindi), Valentini, Cappello, Baldinini, Mahmutaj (27' st Colonna), Vivo (19' st Niang), Boschetti, Radici (27' st Frihat)

In panchina: Andreani, Ceccaroni, Alpino, Rizzo.

All. Giorgi.



ARBITRO: Cappello di Imola.

RETI: 18' pt Vivo, 11' st Radici.

AMMONITI: Vivo, Baldinini, Crociani.

ESPULSI: 22' pt Antonelli.

NOTE: angoli 3-1. Recupero 2' pt, 6' st.



Pietracuta - Sant'Ermete 1-0



Due Emme - Verucchio (anticipo del sabato) 0-0



CLASSIFICA: Torconca 38 punti, Pietracuta 36*, Gambettola 31, Misano 30, Sant'Ermete 27; Novafeltria 26, Bellaria Igea Marina 24, Due Emme 23; Sampierana* 22; Asar 20, Granata 18, Spontricciolo e Verucchio 14; Gatteo 9.

*Una partita in meno