Calcio Promozione: Novafeltria espugna Misano 2-0. A segno Vivo e Radici

Sport

Misano Adriatico

| 16:40 - 06 Marzo 2022

Un undici del Novafeltria.



Misano - Novafeltria 0-2



MISANO: Pontet, Semprini, Tonini, Travagliati (5' st Sanchez), Pironi, Londero, Nigro (1' st Fabbri), Pontellini, Torsani (23' st Salemme), Antonelli, Santoni.

In panchina: Alessandrini, Reginelli, Senior Padula, Cuomo, Bardeggia.

All. De Argila.

NOVAFELTRIA: Cappella, Soumahin, Pavani, Crociani (35' st Bindi), Valentini, Cappello, Baldinini, Mahmutaj (27' st Colonna), Vivo (19' st Niang), Boschetti, Radici (27' st Frihat)

In panchina: Andreani, Ceccaroni, Alpino, Rizzo.

All. Giorgi.



ARBITRO: Cappello di Imola.

RETI: 18' pt Vivo, 11' st Radici.

AMMONITI: Vivo, Baldinini, Crociani.

ESPULSI: 22' pt Antonelli.

NOTE: angoli 3-1. Recupero 2' pt, 6' st.



MISANO ADRIATICO Il Novafeltria riscatta la sconfitta casalinga con la Due Emme, superando 2-0 il Misano. Prestazione di livello dei gialloblu, che hanno trovato in Baldinini un grande punto di riferimento e nel convincente Crociani un titolare a sorpresa nel delicato ruolo di playmaker. Soumahin fa fuoco e fiamme sulla fascia destra, Boschetti rifinisce, gli attaccanti Vivo e Radici firmano il successo e portano il Novafeltria a +6 sulla zona calda e a -1 dai playoff. Si parte con le occasioni all'11: Crociani lancia Boschetti, che si fa ipnotizzare da Pontet in uscita. Passano cinque minuti e Soumahin dalla destra serve Vivo, che alza troppo la mira, riscattandosi però al 18', quando di sinistro finalizza una bella combinazione tra Soumahin e Boschetti. Al 22' Antonelli atterra Baldinini e già ammonito da sei minuti, trova il secondo giallo e la conseguente esulsione. Al 33' il Misano reclama per un rigore non fischiato per fallo di Cappello apparso piuttosto evidente. Ma è ancora il Novafeltria a sfiorare il gol, con Boschetti e Vivo che non riescono a concludere su invitante cross di Baldinini, lanciato sulla destra da Crociani. Nella ripresa al 56' Crociani per Baldinini, che apre a destra per Soumahin: l'esterno salta due avversari e pennella per Radici, bravo di testa ad anticipare il suo marcatore. Al 66' Niang da due passi calcia alto il pallone del tre a zero.

Nel finale il Misano reagisce alla ricerca del gol, ma il Novafeltria regge: il giovane Cappella, alla seconda presenza stagionale (Andreani in panchina per un problema fisico), esce dal Santamonica con la porta inviolata.