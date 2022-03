Calcio Promozione: pari a reti inviolate tra Due Emme e Verucchio nell'anticipo

Sport

Mercato Saraceno

| 16:45 - 05 Marzo 2022

Un undici del Verucchio.



Due Emme - Verucchio 0-0



DUE EMME: Golinucci, Bucci (13' st Montesi R.), Montesi M. (36' st Mingozzi), Santantonio (17' st Yabré), Mambelli, Taioli; Altieri, Mazzoli; Ravaglia (45' pt Giordani), Rossi N. (25' st Canali), Giacobbi.

In panchina: Ceccaroni, Cattedra, Ulivi, Bartolini.

All. Rossi A.

VERUCCHIO: Renzetti, Colonna, Campidelli, Genghini (38' st Ricci), Grossi, Renzi, Colonna (22' st Bento Da Silva, 47' st Muccioli), Ciccarelli, Guarino (25' st Fabrizi), Michilli, B ascioni.

In panchina: Caprili, Giuliano, Nanni, Ribezzi, D'Amuri.

All. Nicolini.



ARBITRO: Alberani di Ravenna

AMMONITI: Santantonio, Mazzoli, Giordani, Colonna, Guarino.



MERCATO SARACENO Poche emozioni ma tanto agonismo in campo. Partono meglio gli ospiti, ma per la prima conclusione bisogna attendere il 26' con Guarino, tiro di poco fuori. A inizio secondo tempo Renzetti fa buona guardia sul tentativo di Mazzoli. Pericoloso il Verucchio con un bel tiro a giro da fuori di Bascioni, di poco a lato, mentre la Due Emme risponde con Riccardo Montesi, tiro potente dalla distanza, ma centrale. Ultima occasione degna di nota un tiro da fuori di Michilli, parato da Gollinucci.