Basket C Silver, Angels corsari a San Lazzaro (49-79): sono in vetta

Santarcangelo di Romagna

| 17:06 - 03 Marzo 2022



Nel recupero dell’ottava giornata di andata passa facilmente per 49-79 la Dulca Santarcangelo sulla campo della BSL che prova a resistere nel primo quarto alle scorribande di Yuri Ramilli e Gimmy Piazza, rispondendo con il solito Lanzarini (12-19 al 10′). Nel secondo periodo i ragazzi di coach Bernardi prendono definitivamente il volo con un parziale di 13-26 firmato dal duo Filippo Mulazzani e Yuri Ramilli ipotecando così la vittoria sul 25-45 alla pausa lunga. Al rientro i locali provano a resistere ma gli Angels hanno più in energia sia in attacco che in difesa e con Ale Chiari e Mattia Nervegna il divario è ancora più ampio (37-66 al 30′).

Nell’ultimo quarto si aspetta solo la sirena finale dando spazio a tutto il giovane roster gialloblù, Angels che con questa vittoria conquistano il primato in classifica.

Prossimo impegno mercoledì 9 marzo sul campo dello Scirea Bertinoro, mentre sabato 12 marzo alle ore 18.00 i Dulca Angels torneranno a casa al Pala SGR dove ospiteranno Argenta.



Il tabellino

San Lazzaro: Nanni 17, Lanzarini 8, Negroni 6, Scheda 4, Comastri 3, Omicini 3, Parenti 3, Stojkov 3, Baldi 2, Domenichelli. All. Rocca

Santarcangelo: Ramilli 21, Mulazzani 21, Piazza 11, Chiari 9, Buzzone 8, Nervegna 4, James 2, Mancini 2, Mazzotti 1, Bonfè, Nuvoli. All. Bernardi

Parziali: 12-19; 25-45; 37-66