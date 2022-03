Parroco Don Viktor (comunità ucraina a Rimini): "Attenzione alle donazioni" 

Attualità

Rimini

| 16:51 - 03 Marzo 2022

Il parroco referente dell'Esarcato apostolico di Rimini, Ravenna e San Marino, Viktor Dvykalyuk.

Dall'Italia, i familiari degli ucraini rimasti in patria inviano soldi e vestiti, come racconta il parroco referente dell'Esarcato apostolico di Rimini, Ravenna e San Marino, Viktor Dvykalyuk. I suoi genitori vivono nella parte ovest del Paese, dove le famiglie sono rimaste e si aiutano le une con le altre, spiega l'ucraino. Ma all'Italia, avverte, prima di precipitarsi a donare, bisogna informarsi su dove va a finire quella donazione per evitare dispersioni. "La gente corre per raccogliere tante cose, però in questo momento tante cose sono inutili, perché la precedenza bisogna darla ai medicinali" e poi ai "soldi per ristrutturare" gli edifici distrutti dalla guerra, spiega il parroco convocato oggi dal Prefetto di Rimini nell'incontro di coordinamento sull'accoglienza dei profughi. "La gente che è responsabile in Ucraina per l'aiuto dice che è un po' triste, perché si perde tanto tempo per quelle cose che non servono", racconta il sacerdote preoccupato da una crisi che gli sembra si protrarrà a lungo. L'appello di Dvykalyuk, per chi vuole fare donazioni, è quello di essere "in sintonia con la Chiesa ucraina presente qui in Italia" e inviare "attraverso il governo ucraino le cose necessarie per questo momento".