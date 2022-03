A Rimini in arrivo un bus dall'Ucraina: a bordo donne e bambini

Attualità

Rimini

16:42 - 03 Marzo 2022

Continuano a entrare in Italia mezzi con a bordo persone provenienti dall'Ucraina. Al valico di Fernetti, al confine con la Slovenia, nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 3 marzo) sono giunti due bus con a bordo soprattutto donne e bambini, uno diretto a Rimini.



Alle forze dell'ordine che salgono a bordo per controllare i passaporti i profughi spiegano di essere diretti da amici e parenti. "Siamo stati fermi al confine con la Polonia 5 giorni - racconta all'Ansa Daniel, 16 anni, cittadino ucraino ma residente in Italia - c'era una coda lunghissima di pullman. Abbiamo visto uomini vedovi con bambini piccoli venir respinti per rimanere a disposizione dell'esercito. Altri giovani che volevano scappare per non arruolarsi". Daniel studia in un liceo vicino a Napoli, vive in Italia da quando aveva 4 anni. In questi giorni si trovava in Ucraina con la nonna e ora sta raggiungendo di nuovo la famiglia. "Le mie figlie piangono da 3 giorni - racconta Vittoria, di Kiev - alcuni loro amici poco più che adolescenti sono stati arruolati. Una loro amica è rimasta ferita nel crollo della sua abitazione. Ogni sera si dicono addio, perché non sanno se si risentiranno".



Vittoria e le sue figlie, di 16 e 19 anni, sono dirette in Campania. "Le lascerò da mia madre - spiega - e poi tornerò a Kiev, perchè quella è casa mia". Nel piazzale poco dopo il confine di Stato vengono fermati van, in cui viaggiano anche 4 diverse famiglie, e auto private con targa Ucraina. Agli operatori dell'Unhcr che stazionano al valico per offrire informazioni e prima assistenza si sono aggiunti anche mediatori culturali. Volontari non organizzati offrono a bambini succhi di frutta e caramelle.