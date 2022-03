Sport

Cattolica

16:41 - 03 Marzo 2022

Il Cattolica riabbraccia il centrocampista Nicolò De Angelis, classe 2000. Dopo una parentesi in giallorosso (sei presenza) in cui aveva ben figurato aveva preso altre strade ed ora ritorna a Cattolica. Nicolò De Angelis. Dopo aver militato nella Primavera di Roma e Torino (44 presenze e 7 gol), nell’ultima stagione ha giocato tra le fila del Gozzano, in Lega Pro (5 presenze). Domenica sul campo del Porto Tolle partita chiave per il futuro.