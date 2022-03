Meteo: è primavera, ma sembra inverno. Domenica gelate nell'entroterra

Attualità

Rimini

| 15:02 - 03 Marzo 2022

Alba in Valmarecchia (foto Samuel Orlandi).



Variabilità nel fine settimana, che sarà freddo per il periodo con rischio gelate domenica nell'entroterra e qualche precipitazione venerdì tra notte e mattina. Nel dettaglio: una circolazione orientale a curvatura ciclonica porterà flussi nord-orientali sulla nostra provincia e un fine settimana con una discreta variabilità, anche se gli effetti in termini di precipitazioni saranno limitati a venerdì e abbastanza scarsi. Tale contesto favorirà però un’ulteriore avvezione d’aria fredda che darà luogo a una flessione delle temperature, specialmente nei valori minimi.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 03\03\2022 ore 13:30



Venerdì 4 marzo

Stato del cielo: nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti nella mattina e tendenza ad ampie schiarite dal pomeriggio.

Precipitazioni: variabilità con precipitazioni deboli e sparse, più probabili tra notte e mattino ma possibili in forma isolata fin sul primo pomeriggio. Neve oltre i 700-800 metri di quota.

Temperature: minime in lieve aumento, comprese tra 2 e 5 gradi, localmente inferiori nell’entroterra,

massime senza variazioni significative e comprese tra 7 e 9 gradi.

Venti: deboli tra est e nord-est con moderati rinforzi lungo la costa nelle ore serali.

Mare: poco mosso fino al pomeriggio. In serata aumento del moto ondoso fino a mosso sotto costa e temporaneamente molto mosso al largo.

Attendibilità: alta.



Sabato 5 marzo

Stato del cielo: nuvolosità variabile con temporanei addensamenti nell’entroterra e maggiori spazi di sereno sulla costa.

Precipitazioni: generalmente assenti, tuttavia non si escludono nella mattina isolate e deboli nevicate sui rilievi.

Temperature: in diminuzione, minime comprese tra i -2 gradi dell’entroterra e i 5 gradi della costa; massime comprese tra 4 e 7 gradi.

Venti: deboli da nord-est con raffiche moderate lungo la costa e in Appennino.

Mare: molto mosso.

Attendibilità: alta.



Domenica 6 marzo

Stato del cielo: nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti nella mattina, specialmente

sull’entroterra.

Precipitazioni: generalmente assenti, non si escludono sporadiche nevicate sull’entroterra oltre i 400m.

Temperature: senza variazioni significative, salvo locale flessione delle minime che saranno comprese tra i -2 gradi dell’entroterra e i 2 gradi della costa. Massime comprese tra 4 e 7 gradi.

Venti: deboli da nord-est.

Mare: molto mosso al mattino con moto ondoso in parziale attenuazione, fino a mosso in serata.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: variabilità a inizio settimana con schiarite alternate a temporanei addensamenti a cui potranno associarsi deboli precipitazioni sparse, nevose nell’entroterra fino a quote di alta collina.

Temperature in ulteriore diminuzione nei valori minimi, fino a -3 gradi nell’entroterra e attorno a zero gradi sul settore costiero, con possibilità di gelate.



