Pitbull sbrana cagnolino, l'assessore Mattei: "urgenti provvedimenti contro i proprietari"

Attualità

Rimini

| 14:56 - 03 Marzo 2022

L'assessore Francesca Mattei.



L'assessore del comune di Rimini Francesca Mattei interviene, in una nota, sull'aggressione di un cane di piccola taglia da parte di due pitbull a Miramare. "É un fatto che ha scioccato giustamente molte persone - evidenzia - anche in considerazione di quanto emerso a seguito dello stesso e cioè le numerose segnalazioni giunte nei mesi precedenti da parte di residenti in ordine alla mancanza di custodia degli stessi animali". L'assessore spiega che già nel 2021 polizia locale e Forestale avevano prodotto "una circostanziata relazione con notizia di reato, inviata agli organi inquirenti, per l’eventuale adozione dei necessari provvedimenti previsti dalle leggi", sollecitando quindi la procura a intervenire urgentemente prendendo provvedimenti a carico dei proprietari del cane. "Nel caso in cui ciò dovesse continuare a non avvenire, il Comune di Rimini, farà quanto in suo potere affinché questa vergognosa e intollerabile situazione di pericolo e anche di paura, legata a cani evidentemente privi di qualsiasi forma di controllo da parte dei proprietari, cessi immediatamente”, chiosa l'assessore Mattei.