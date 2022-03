Giornata dei Giusti, domenica le celebrazioni a Rimini

Attualità

Rimini

| 14:46 - 03 Marzo 2022

Parco XXV Aprile, foto di repertorio.

"Un non ebreo che, senza ottenerne un vantaggio proprio, ha rischiato la vita per salvare quella di un ebreo, anche solo uno, dall'orrore dell’Olocausto”, è questo il concetto “Giusto”, che nasce inizialmente da una definizione dello Yad Vashem, poi ampliata per comprendere tutti gli uomini e le donne che, nei momenti più tragici della storia, hanno operato per difendere la vita e la dignità umana. Con la parola “Giusti” infatti non si intendono le vittime o i perseguitati, ma quelli che agiscono per salvarli. Per ricordare le loro azioni, come figure esemplari, il luogo per eccellenza è il “Giardino dei Giusti”.

È stato cosi anche per la città di Rimini che dal marzo 2014 ha dedicato ai Giusti un monumento nel Parco XXV Aprile (lato Ponte Tiberio), dove il 6 marzo di ogni anno si svolge la celebrazione per commemorare chi ha scelto di salvare delle vite mettendo a rischi la propria.



La celebrazione di quest’anno si svolgerà domenica mattina alle ore 11 con una cerimonia di deposizione di una corona di fiori al monumento, a cui parteciperanno i rappresentanti istituzionali del Comune di Rimini e della Prefettura.



Il programma delle iniziative prosegue poi al Teatro degli Atti, con “Perlasca. Il coraggio di dire no”, lo spettacolo teatrale di e con Alessandro Albertin con la regia di Michela Ottolini. Lo spettacolo teatrale, che si svolgerà nella serata di domenica 6, alle ore 21, (aperto a tutti) - e nella mattina di lunedì 7 marzo alle ore 10 (solo per gli studenti) - è prodotto dal ‘Teatro de Gli Incamminati’, in collaborazione con Overlord Teatro e con il patrocinio della Fondazione Giorgio Perlasca.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Teatro Galli www.teatrogalli.it , sul sito del progetto memoria http://memoria.comune.rimini.it , oppure sulla pagina Facebook @progettomemoriarimini e al telefono 0541 704427-704292