Aiuti all'Ucraina, Prefetto di Rimini: "attenzione a possibili raccolte truffa"

Attualità

Rimini

| 14:33 - 03 Marzo 2022

Dal Prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza arriva l'invito alla cittadinanza riminese a far riferimento, per iniziative e raccolte benefiche a favore dei cittadini ucraini, ad associazioni locali, nazionali e internazionali riconosciute, esempio Croce Rossa e Caritas. Un monito perché in questa fase in cui sorgono spontaneamente iniziative di raccolta, potrebbe esserci chi, speculando, potrebbe organizzarne alcune con fini di profitto e non umanitari, o addirittura delle truffe.



I cittadini ucraini in provincia potranno fare riferimento a don Viktor Dvykalyuk dell’Esarcato Apostolico competente per Rimini, Ravenna e San Marino che risponde al recapito di telefonia mobile 3804333279 oppure alla mail viktor_uk@yahoo.com.