Chiara Raggi e le cantanti sammarinesi protagoniste dell'8 marzo al Teatro Titano

Eventi

Rimini

| 13:39 - 03 Marzo 2022

Chiara Raggi.



Martedì 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne presso il Teatro Titano, alle ore 21, si terrà nell’ambito della Stagione Teatrale di San Marino Teatro il concerto della cantautrice riminese Chiara Raggi, "Sempre libera!", titolo ispirato a La Traviata.



La serata realizzata in collaborazione con San Marino United Artists vedrà salire sul palco insieme a Chiara Raggi le artiste sammarinesi: Sara Jane, Valentina Monetta, Monica Sarti, Labiuse, Elisa Massari, Anita Simoncini.



Chiara Raggi, cantautrice, chitarrista e compositrice, presenta un viaggio che si dipana tra le canzoni del suo nuovo album “La Natura e la Pazienza” e quelle di artiste che hanno segnato il suo percorso come musicista e come donna: Joni Mitchell, Becca Stevens, Tracy Chapman, Suzanne Vega, Cristina Donà, Grazia Di Michele, Nada. Canzoni importanti che parlano di affetti, condivisione e di equilibri da mantenere e infrangere allo stesso tempo. Un concerto in cui si entra nel mondo femminile, e non solo, trattando temi importanti: accettazione di sé, consapevolezza, legittimazione del proprio lavoro.



Ospite della serata, la flautista riminese Federica Gemini.



Biglietti: www.sanmarinoteatro.sm e il giorno dello spettacolo dalle ore 17 in teatro.





Info: Istituti Culturali 0549 882452 – Teatro Titano 0549 882416