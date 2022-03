Cattolica, le iniziative per l'8 marzo: una tavola tra donne del comune, non comuni

Attualità

Cattolica

| 12:39 - 03 Marzo 2022

Salone Snaporaz Cattolica.



Anche a Cattolica sono state organizzate diverse iniziative in occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna.



MARTEDÌ 8 MARZO



Salone Snaporaz – Piazza Mercato 15 ore 21



Donne del Comune "non comuni": esperienze diverse di nuove opportunità



Introducono Franca Foronchi, sindaco di Cattolica, Claudia Gabellini, assessore pari opportunità



Interventi di Chiara Mussoni (referente Centro Antiviolenza chiama chiAma - sede di Cattolica), Mengi Cavallari (ideatrice del progetto #nonrestare zitta), Nicoletta Emanuele presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione Rimini), Lea Mazzocchi, Augusta Tomassini, Veronica La Torre Claudia Marchi, Lally Masia.



MARTEDÌ 15 MARZO



Salone Snaporaz – Piazza Mercato 15 ore 21



In omaggio a Monica Vitti



Le ragazze nello studio di Munari: un reading a fumetti, un po’ spettacolo, un po’ storia d’amore di e con Alessandro Baronciani



DOMENICA 20 MARZO



Museo via Pascoli n. 23 ore 17



Diritti e rappresentazioni inattese: le donne nei primi secoli del medioevo, incontro con Tiziana Lazzari professoressa UniBo



MARTEDÌ 22 MARZO



Biblioteca comunale Piazza Della Repubblica, 31 ore 17.30



Gruppo di lettura Donna pagine memorabili



Salone Snaporaz – Piazza Mercato 15 ore 21



Medea una rilettura del mito



A seguire lo spettacolo

Medea, la maga di Oriente con Silvio Castiglioni, Georgia Galanti, Gianmaria Gamberini



In biblioteca per tutto il mese di marzo vetrina digitale di libri per bambine e bambini, ragazze e ragazzi contro gli stereotipi di genere



L'ingresso a tutti gli eventi è gratuito