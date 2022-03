Rimini, ancora posti per il corso gratuito 'Innovazione sociale per Pmi" di Cescot

Attualità

Rimini

| 12:25 - 03 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito online “Innovazione sociale per Pmi. Come e perché essere imprese inclusive, sostenibili, innovative e di successo”, promosso da Cescot Rimini. Un’opportunità per le imprese e i professionisti che vogliono essere innovativi e portare la propria azienda su uno scalino più alto: occorre partire dalle persone, le organizzazioni e la società in tutte le sue reti ed i suoi sistemi. Attraverso il percorso formativo e le consulenze personalizzate si imparerà come concretizzare i principi dell’etica aziendale e si conosceranno le prassi operative di successo da applicare al marketing e alla leadership per ottenere risultati fondati sui valori.

Il corso e la consulenza sono gratuiti grazie al cofinanziamento di Fondo Sociale Europeo e Regione Emilia-Romagna. Le lezioni in videoconferenza si svolgeranno dal 24 marzo per due pomeriggi a settimana. Iscrizioni fino al 4 marzo, domanda online a questo link.

Per Informazioni: Flavia Degan - telefono 0541 441925 – mail: flavia@cescot-rimini,com