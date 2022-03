Spiaggia, i sindaci della costa romagnola 'correggere la norma sulle concessioni'

Attualità

| 11:54 - 03 Marzo 2022

La norma sulle concessioni demaniali legate alle spiagge "va corretta ascoltando i territori: siamo vicini ai balneari che manifesteranno a Roma il 10 marzo". Così i sindaci delle città costiere dell'Emilia-Romagna esprimono la loro solidarietà alle imprese del settore preoccupate dalla riforma disegnata in merito dal Governo. A prendere posizione sono undici primi cittadini di Ravenna, Michele de Pascale; Cesenatico, Matteo Gozzoli; Rimini, Jamil Sadegholvaad; Riccione, Renata Tosi; Cervia, Massimo Medri; Comacchio, Pierluigi Negri; Cattolica, Franca Foronchi; Bellaria Igea-Marina, Filippo Giorgetti; Gatteo, Roberto Pari; San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia e Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni.

"Condividiamo la preoccupazione e la protesta" degli operatori di spiaggia, osservano, "e siamo al loro fianco insieme alla Regione Emilia-Romagna per migliorare una norma che è stata scritta in maniera superficiale. Siamo preoccupati perché l'emendamento che è stata approvato dal Consiglio dei Ministri presenta delle criticità per tante imprese presenti sui nostri territori". In particolare, osservano i sindaci, "uno dei punti cardine di questa riforma attesa da anni deve essere il riconoscimento degli investimenti fatti dalle imprese e per questo la norma andrà corretta attraverso il confronto con le Regioni. In questa fase dobbiamo pensare a chi vincerà queste gare ma anche a chi non ci riuscirà e crediamo sia giusto prevedere degli indennizzi congrui. La norma, così com'è, è lontana dalle aspettative dei nostri territori e rischia di favorire grandi gruppi e multinazionali a discapito delle imprese che costituiscono il sistema turistico". A giudizio dei sindaci della costa emiliano-romagnola, ancora, "tutti i comuni costieri e le associazioni di categoria coadiuvati dal lavoro della Regione Emilia-Romagna hanno messo a punto nelle scorse settimane un documento che evidenziava i punti cardine da cui partire: L'emendamento invece indica in maniera piuttosto blanda la valorizzazione della professionalità e lo fa solo all'interno dei criteri per l'aggiudicazione, senza poi inserire questa specifica nella parte del testo riservata agli indennizzi. Questo rischia di mettere in crisi un intero settore costituito da migliaia di persone e di famiglie". Quindi, viene osservato, "auspichiamo che nell'iter di approvazione parlamentare della norma ci sia la possibilità di correggere quella che riteniamo essere un'incongruenza e di intraprendere un confronto serio e sincero con le regioni".







