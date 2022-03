Il punk 'da balera' degli Extraliscio a Morciano di Romagna

Eventi

Morciano di Romagna

| 11:43 - 03 Marzo 2022

Extraliscio con Elisabetta Sgarbi - foto Giammarco Chieregato.

Dopo i live di Parigi e Miami e dopo i concerti con orchestra sinfonica a Taranto e Matera, gli Extraliscio tornano ad esibirsi nei teatri italiani con tutta l'energia del loro imprevedibile punk da balera, portando sul palco i brani del loro doppio album "È bello perdersi" e le canzoni più famose della tradizione romagnola rivisitate in chiave "extra".

Il prossimo appuntamento è il 13 marzo si esibiranno in concerto all'Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna – Rimini (ore 21.15).

Le prevendite sono disponibili su Vivaticket e nei punti vendita abituali.

Gli Extraliscio sono l'eclettico gruppo guidato dallo sperimentatore e polistrumentista Mirco Mariani, accompagnato dalla star del liscio Moreno Il Biondo e dalla "Voce di Romagna mia nel mondo" Mauro Ferrara, prodotto da Elisabetta Sgarbi con la sua Betty Wrong Edizioni Musicali, motore inesauribile di arte e cultura, fondatrice e Direttrice de La nave di Teseo Editore e del Festival Internazionale La Milanesiana.



Sul palco con gli Extraliscio Alfredo Nuti (chitarra, basso), Enrico Milli (tromba, fisarmonica), Roberto Forti (batteria) e il re del sax Fiorenzo Tassinari per un tour imperdibile, in cui la musica della Romagna che ha fatto ballare intere generazioni si fonde con le chitarre noise, l'elettronica, il rock, il pop in un'esplosione di suoni.