Giovani e lavoro, un questionario on line di Acli Rimini

| 11:09 - 03 Marzo 2022

È compilabile on line il questionario, anonimo, rivolto a tutti i giovani 18-30 anni residenti nella provincia di Rimini per indagare le loro esperienze, aspettative e speranze in tema di lavoro.



Le ACLI provinciali di Rimini proseguono con la loro indagine sul mondo del lavoro in provincia. Dopo i due report degli scorsi anni – dedicati rispettivamente agli over 50 e alle donne – in questo 2022 Anno europeo della gioventù, l'attenzione è concentrata sui giovani e il lavoro nel territorio riminese.

Gli obiettivi dell'indagine sono molteplici. In primo luogo fare una "fotografia" della situazione esistente, dando voce proprio ai giovani, troppo spesso silenti o non ascoltati dagli adulti, e in subordine trovare percorsi e attivare politiche orientate a creare buone opportunità di lavoro.

I risultati dell'indagine saranno presentati alle autorità, alle associazioni economiche e sociali e alla politica, affinché si mettano in campo le misure più appropriate per evitare ai giovani del territorio, in particolare a quelli più preparati, di dovere emigrare (come ora sta avvenendo).

La ricerca è formata da varie parti, tra cui analisi dei dati, interviste in profondità ad alcuni giovani che hanno un percorso significativo, commenti e proposte per migliorare il rapporto tra i giovani e il lavoro.

Il questionario è anonimo ed è una occasione unica per far sentire la voce dei giovani del territorio.