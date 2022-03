Cattolica, scelto il nuovo materiale per la Passeggiata di Ponente

Attualità

Cattolica

| 09:47 - 03 Marzo 2022

La presentazione del progetto. Enrico Ugolini, Franca Foronchi e Baldino Gaddi.

Le assi di legno lasciano il posto alle mattonelle di gres porcellanato color “sabbia”. Questa in estrema sintesi il punto fondamentale del progetto per la riqualificazione della Passeggiata di ponente. L’atteso restyling del percorso pedonale che collega via Fiume al torrente Ventena è stato presentato ieri, mercoledì, alla cittadinanza durante un incontro presso il Palazzo del Turismo. Per illustrarne i dettagli sono intervenuti la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessore ai lavori pubblici Enrico Ugolini, il Dirigente ai progetti speciali Baldino Gaddi ed i tecnici comunali.

“Portiamo avanti - spiega la Sindaca Foronchi - uno degli obiettivi preannunciati nel nostro programma elettorale. Innanzitutto per garantire la sicurezza a cittadini e turisti, per ridare decoro a questo tratto cittadino amato e frequentato durante tutto l’anno, ed in particolar modo nel periodo estivo con l’apertura degli stabilimenti balneari. Questo tratto sarà destinato a divenire il prolungamento più percepibile del nuovo lungomare, in corso di realizzazione, e darà uniformità di percezione ed immagine per tutto il percorso compreso tra gli stabilimenti balneari e gli alberghi. Dopo oltre vent'anni, mettiamo in campo un intervento manutentivo con il quale daremo risposte a cittadini, turisti ed operatori economici”. Sulla qualità dell’intervento è entrato nel merito l’Assessore Ugolini. “La ceramica di qualità andrà a sostituire le assi di legno con un effetto estetico che soddisfa ampiamente tutti. L’articolazione progettuale, infatti, è stata ideata dagli uffici tecnici di Palazzo Mancini, su direttive dell’Amministrazione, con il contributo di bagnini e chioschisti. Infine, anche la supervisione della Soprintendenza che ha inciso – sottolinea Ugolini - sulla scelta di colori e sulla semplificazione della trama della pavimentazione”.

“Sono state bruciate le tappe amministrative – evidenzia il Dirigente Gaddi - per consentire la messa in sicurezza della Passeggiata, anche a seguito degli incidenti registratisi nelle scorse estati a danno di turisti, e non solo, e causati nella maggioranza dei casi dallo stato di ammaloramento che caratterizzava il percorso”. Il progetto, condiviso con gli operatori economici interessati, ha avuto nei giorni scorsi un primo avvallo informale da parte della Soprintendenza ed è stato già approvato dalla Commissione Comunale CQAP (Commissione Qualità Ambiente e Paesaggio). “Il medesimo progetto – continua Gaddi - è stato inviato alla Soprintendenza per la formale autorizzazione paesaggistica ed il cui riscontro è previsto nell’arco di 3/4 settimane”. Nel frattempo l’Amministrazione perfezionerà la pratica dell’accensione di un mutuo necessario a coprire i costi previsti dell’intervento e stimati in circa 700mila euro. I lavori, effettuati in accordo quadro dal consorzio Coir, prenderanno pertanto avvio, presumibilmente, attorno alla metà di aprile, dopo le festività pasquali e procederanno senza soluzione di continuità sino all’inizio della stagione estiva. Anche su richiesta degli operatori, si è deciso che, qualora non si riuscisse a realizzate la totale sostituzione della pavimentazione, sarà comunque garantita la sicurezza pedonale grazie alla base in calcestruzzo già esistente. Obiettivo ottimale è quello di arrivare a realizzare la nuova pavimentazione nel tratto compreso tra la via Fiume la via Firenze. Nel frattempo, bagnini e chioschisti sarebbero in procinto di definire un punto di convergenza con l’Amministrazione per farsi carico della manutenzione del verde e della sostituzione delle panchine con nuove sedute in graniglia di cemento bianco.