Basket B, i Raggisolaris piegano anche Civitanova Marche: 76-61

| 09:28 - 03 Marzo 2022

Seconda vittoria consecutiva al PalaCattani per i Raggisolaris. Dopo il successo con la Luiss Roma, i faentini concedono il bis con Civitanova Marche nel recupero della quindicesima giornata d’andata. Ancora una volta il risultato finale è frutto del gioco di squadra, brava a sopperire all’assenza di Molinaro (non schierabile in quanto si trattava di un match del girone d’andata e lui è arrivato a Faenza in quello di ritorno) e della lucidità mostrata anche nei momenti più difficili della gara. L’obiettivo è ora puntato sulla sfida con la Real Sebastiani Rieti di domenica, che si disputerà ancora al PalaCattani.

I Raggisolaris partono con un perentorio 6-0 per poi allungare sul 19-8, scarto maturato grazie alla maggiore fisicità a rimbalzo e ad un gioco ficcante in attacco. Civitanova Marche è però brava ad approfittare di qualche errore di troppo al tiro da parte degli avversari (soprattutto dalla lunetta) e così accorcia fino al 27-30, ma i Raggisolaris rispondono alla grande. Ballabio da tre propizia il break che vale il 39-29 all’intervallo. Da sottolineare l’ottima prova sotto i tabelloni di Aromando che cattura 14 rimbalzi nel solo primo tempo.

Il copione del match non cambia neanche nel secondo tempo con i Raggisolaris che mantengono il vantaggio intorno ai dieci punti senza però riuscire mai a piazzare l’allungo decisivo. Civitanova Marche prova due volte a portarsi sotto di cinque lunghezze, ma non può nulla quando Siberna segna sette punti consecutivi regalando il 66-52 al 35’. Questa è la fuga decisiva, perché nel finale i faentini non concedono nulla, meritandosi gli applausi dei tifosi.

Classifica: Roseto 36; Rimini* 32; Npc Rieti e Ancona 30; Real Sebastiani Rieti 28; Senigallia 26; Ozzano 24; Teramo 20; Cesena* 18; Raggisolaris** e Luiss Roma 16; Jesi (-1) 13; Civitanova Marche e Giulianova 6; Montegranaro 4.

* gare in meno

Il tabellino

Raggisolaris Faenza - Virtus Civitanova Marche 76- 61

RAGGISOLARIS FAENZA: Bianchi ne, Mazzagatti ne, Siberna 11, Vico 16, Ballabio 19, Poggi 6, Reale 2, Petrucci 10, Ugolini, Aromando 12, Cortecchia ne, Rosetti ne. All.: Garelli

VIRTUS CIVITANOVA MARCHE: Abbate, Montanari, Rosettani 2, Costa 6, Seri ne, Guerra 9, Felicioni 10, Vallasciani 2, Dessì 10, Riccio 8, Musci 14. All.: Schiavi

ARBITRI: Bianchi e Di Mauro

PARZIALI: 19-12; 39-29; 57-50