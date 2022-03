Guerra allo spaccio, 75 dosi di cocaina nel residence e 2mila euro

Cronaca

Misano Adriatico

| 08:15 - 03 Marzo 2022

Guerra allo spaccio di droga: i carabinieri della stazione di Misano Adriatico arrestano un albanese ventenne. I militari tenevano d’occhio il giovane e, martedì pomeriggio, dopo un pedinamento a distanza, hanno deciso di fermarlo ed eseguire la perquisizione della stanza di un residence di Miramare dove alloggiava da diverse settimane. All'interno dell'appartamento, il pusher aveva un grosso involucro, con nascoste ben 75 dosi di cocaina, tutte chiuse all’interno di altrettanti involucri di cellophane. Celata all’interno dell'appartamento è stata rinvenuta una mazzetta di banconote di vario taglio per circa 2000 euro. Il denaro è stato sottoposto a sequestro quale provento dell’attività di spaccio. Ieri per lui, si è chiuso il processo per direttissima, con il rito abbreviato per l'accusa di spaccio. Il giudice, dopo la convalida dell'arresto, ha accolto la richiesta dei termini a difesa presentata dall'avvocato difensore e lo ha rimesso in libertà.