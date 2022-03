Giovane calciatore trovato morto in casa, scomparso Diego Barrio aveva militato nel Cattolica

Attualità

Cattolica

| 08:01 - 03 Marzo 2022

Diego Barrio - foto dalla pagina Facebook del Cattolica Calcio.

Lutto nel calcio, è scomparso Diego Ignacio Barrio, calciatore classe 2003, che aveva militato anche nel Cattolica. Il giovane, non ancora 20enne, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Miami. Per risalire alle cause del decesso sarà effettuata l'autopsia. La notizia ha profondamente scosso anche gli ex compagni del Cattolica Calcio 1923 che hanno ricordato il giocatore sui social. "La notte ci ha portato questa tremenda notizia." si legge nella pagina Facebook della squadra "Ciao Diego… ora insegnerai a fare la rabona agli angeli. Anche se non hai trovato tanto spazio nelle nostre squadre sei sempre stato un esempio di comportamento sempre sorridente, positivo e rispettoso. Ciao Diego RiP. Sentite condoglianze alla tua famiglia…"