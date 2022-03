Calcio D, squalificati per un turno Tanasa (Rimini) e Giannini (Sammaurese)

Sport

Rimini

| 21:16 - 02 Marzo 2022

Andrei Tanasa (foto Venturini).



Il Dipartimento Interregionale ha reso note le decisioni e le squalifiche susseguenti alle gare del turno di domenica della categoria "Serie D". Ecco le decisioni che riguardano giocatori, allenatori e società del Girone D.

SQUALIFICA PER UNA GARA

Giannini Mario (Sammaurese), Benedetti Lorenzo e Cavalli Giacomo (Seravezza P.), Colarieti Emanuele (Sasso Marconi), Manuzzi Francesco (Alcione Milano), Fogliazza Marco (Borgo San Donnino), Laribi Omar (Fanfulla), Dall'Osso Lorenzo (Mezzolara), Tanasa Andrei (Rimini).

SOCIETA’

Euro 1.000 SAMMAURESE “Per avere persona non identificata ma riconducibile alla società, impedito l'uscita della Terna Arbitrale dall'impianto sportivo rivolgendo espressioni gravemente minacciose”.

Euro 1.000 TRITIUM “Per avere propri sostenitori, per la intera durata della gara, rivolto reiterate espressioni ingiuriose all'indirizzo della Terna Arbitrale”.