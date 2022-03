Sport

Rimini

| 21:05 - 02 Marzo 2022

Al centro mister Rossini.

Il pareggio per 2-2 in casa contro il Mezzolara costa al panchina al tecnico del Tritium Stefano Rossini. In serata la società ha annunciato l'esonero dell'allenatore che era subentrato il 4 febbraio a Danilo Tricarico. Sotto la guida di Rossini il Tritium ha raccolto tre punti in sei partite ed è ultimo in classsifica con 20 punti. Il nome del sostituto non è stato comunicato . Fin qui il Tritium ha utilizzato la bellezza di 48 giocatori: un record.